Экс-разведчик США заявил о готовности РФ к отражению американских санкций

Россия готова к возможным новым санкциям со стороны США. Об этом 7 марта заявил бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

«Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО (специальной военной операции. — Ред.)», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Риттер также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что следующие антироссийские санкции будут направлены на энергетический сектор России.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил 6 марта, что Соединенные Штаты будут готовы «пойти ва-банк» и ввести новые санкции в отношении российской энергетической отрасли ради завершения конфликта на Украине. Он также добавил, что новая администрация Трампа намерена использовать экономические санкции «недвусмысленно и агрессивно».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии обсуждений между РФ и США вопроса о снятии санкций. Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала о том, что рестрикции носят разрушительный и неправомочный характер.