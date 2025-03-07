В США заявили о готовности ввести санкции против РФ ради завершения конфликта
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы «пойти ва-банк» и ввести новые санкции в отношении российской энергетической отрасли ради завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление 6 марта он сделал в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка.
«Нынешняя администрация сохранила усиленные санкции и без колебаний пойдет ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах», — сказал министр.
Он также добавил, что новая администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать экономические санкции «недвусмысленно и агрессивно», что может помочь добиться максимального эффекта за короткое время.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии обсуждений между РФ и США вопроса о снятии санкций. Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала о том, что рестрикции носят разрушительный и неправомочный характер.