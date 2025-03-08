СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет

На Украине начали вручать повестки многодетным, беременным девушкам, а также женщинам старше 50 лет. Соответствующие данные появились в социальных сетях.

Как сообщило 8 марта «РИА Новости» со ссылкой на публикацию пользователя, 57-летней женщине выписали штраф во время постановки на учет. Также 43-летняя украинка с инвалидностью третьей группы была вынуждена проходить медицинскую комиссию вместе с военнослужащими.

Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подчеркнула, что нахождение в декрете не освобождает женщин от необходимости обновлять информацию в военкомате.

Врач Алена Орленко рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию, несмотря на то что ее муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий. У нее двое несовершеннолетних детей, однако это не помешало ей получить повестку, добавила «Газета.Ru».

Многодетные матери также выражают обеспокоенность относительно вопроса брони: она предоставляется лишь на полгода, после чего необходимо повторно собирать документы и проходить комиссию.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в Вооруженные силы Украины за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен (чуть выше $24 тыс.), бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, его действие неоднократно продлевалось. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.