У берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз
В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два крупных корабля — танкер и контейнеровоз. Об этом в субботу, 8 марта, сообщает агентство IHA.
Дрейфующий 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в стоявший на якоре 270-метровый танкер Mia.
«В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода», — говорится в материале издания.
Пострадавших после аварии нет. Турция направила к месту происшествия буксиры.
Ранее, 8 февраля, иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области. Уточняется, что на борту судна находились 20 человек экипажа. Как отметил собеседник «Известий», грузовое судно не подало сигнал бедствия.