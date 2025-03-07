МЧС уточнило число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области

В Самарской области число пострадавших в результате обрушения трибуны в цирке увеличилось до семи. Об этом 7 марта сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«Погибших нет, пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка <…>, после медицинского обследования в медучреждении направлены на амбулаторное лечение», — указано в заявлении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 14 специалистов и пять единиц техники.

Трибуна со зрителями рухнула в передвижном цирке в самарском Нефтегорске ранее в этот день. По данным источника «Известий», высота трибуны не более 3 м, на ней находились 20 человек. Позднее министерство здравоохранения региона сообщило, что при обрушении трибуны пострадали восемь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).