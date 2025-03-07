Число пострадавших при обрушении трибуны цирка под Самарой возросло до восьми
Число пострадавших при обрушении трибуны в цирке в Самарской области увеличилось до восьми человек. Об этом 7 марта сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пятеро. <...> В госпитализации не нуждаются», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Уточняется, что травмы у пострадавших легкой степени тяжести.
Трибуна со зрителями рухнула в передвижном цирке в самарском Нефтегорске ранее в этот день. По данным источника «Известий», высота трибуны не более 3 м, на ней находились 20 человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).