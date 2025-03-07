В Самарской области в цирке рухнула трибуна со зрителями
Трибуна со зрителями рухнула в передвижном цирке в городе Нефтегорске Самарской области. Об этом 7 марта сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, высота трибуны не более 3 м, на ней находились 20 человек. Всего в цирке было 350 посетителей.
Как позднее уточнили в Главном управлении МЧС России по региону, в результате обрушения пострадали пять человек, в том числе три ребенка.
Ранее, 27 января, сообщалось, что на мужчину обрушилась стена в ходе ремонта в одном из магазинов на юге Москвы. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли мужчину и передали врачам.