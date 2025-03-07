Уголовное дело возбуждено после обрушения трибуны цирка в Самарской области

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трибуны передвижного цирка в Самарской области. Об этом 7 марта сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram-канале.

«В Самарской области следователями СК возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций в ходе представления передвижного цирка», — указано в заявлении ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что трибуна со зрителями рухнула в передвижном цирке в Самарской области. По предварительным данным, в результате обрушения пострадали пять человек, в том числе три ребенка.