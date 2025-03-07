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Второй проблемный дом сдали в ЖК «Триумф» в Перми

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Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
dzen
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В Перми завершилось строительство второго из трех проблемных домов ЖК «Триумф». Вторая очередь». Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает региональное правительство в пятницу, 7 марта.

«В достроенный 20-этажный дом общей жилой площадью более 8 тыс. кв. м переедут 115 жителей. Всего в здании расположены 162 квартиры. О точной дате начала передачи ключей владельцам жилья сообщат дополнительно», — говорится в сообщении властей.

Дом расположен на улице Карпинского, 110, в Индустриальном районе Перми. Первый и второй подъезды многоэтажки застройщик завершил сам, третий и четвертый подъезды достраивал региональный фонд.

Строительство трех домов в ЖК «Триумф» остановилось в 2013 году. Как уточняет ИА «Ура.ру», застройщик ГК «Классик» был признан банкротом. Решение о достройке объектов региональный фонд принял в 2021 году, в 2023-м при поддержке федерального Фонда развития территорий возобновились активные работы.

Первым в эксплуатацию был сдан дом на улице Карпинского, 112а. В 2024 году ключи от своих квартир получили 170 человек. Незавершенным на сегодняшний день остается дом под номером 110а, расположенный на той же улице. Его готовность оценивается в 90%, сдать объект и передать ключи от квартир владельцам обещают в этом году.

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