Трюдо прослезился во время своей пресс-конференции
Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сдержал слез во время своей пресс-конференции в Оттаве. Подробности 7 марта сообщила газета Daily Mail.
«Я каждый день ставил канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем: мы вас поддержим даже в последние дни этого правительства. Мы не подведем канадцев сегодня и в будущем», — отметил он.
Трюдо также добавил, что с радостью ждет момента, когда передаст власть новому лидеру в ближайшие дни или неделю.
Согласно данным издания, слезы премьера были вызваны в том числе «тарифной войной», развязанной президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады.
Уточняется, что 9 марта в Либеральной партии Канады должны выбрать нового лидера, поскольку Трюдо уходит в отставку из-за разногласий по поводу его руководства, в том числе и в собственной фракции. После этого в стране состоятся общенациональные выборы.
Трамп пригрозил 4 марта Канаде увеличением размера пошлин в случае введения ответных мер на тарифы со стороны США. В тот же день Трюдо назвал введение пошлин Вашингтоном началом торговой войны против Оттавы. Он также анонсировал введение Канадой пошлин в 25% на импорт из США на сумму $125 млрд через 21 день.