На вкус и в свет: чего хотят женщины в ресторанах

Наверняка многие женщины будут отмечать 8 Марта в любимых ресторанах в кругу близких людей. Хотя в последние годы россиянкам в принципе перестал требоваться особый повод для такого выхода. Питание вне дома для жительниц крупных городов стало частью повседневности, сегодня они зачастую составляют в залах большинство гостей. «Известия» разбирались, как рестораторы и шефы реагируют на эту тенденцию и какие блюда и кухни пользуются самой большой популярностью у наших соотечественниц.

Как часто женщины ходят в рестораны

В советскую эпоху посещение ресторанов считалось сомнительным занятием с точки зрения принятой в то время общественной морали. Впрочем, из-за того, что таких заведений в СССР было еще и откровенно мало, найти в них свободный столик вечером часто и не представлялось возможным. И уж совсем сложно было представить, чтобы большинство посадочных мест были заняты чисто женскими компаниями. Но прошло тридцать с небольшим лет и ситуация изменилась в корне: наблюдать заполненные женщинами залы можно не только в ресторанах Москвы и Петербурга, но и в других городах, где активно развивается гастрономическая культура.

Малиновый тирамису с розовой матчей Фото: Pasta Queen

— Ходить в ресторан и разбираться в еде на самом базовом уровне, чтобы отличать тартар от татаки, стало модно у женщин , — рассказала «Известиям» гастрономический эксперт, создатель Telegram-канала Restosnob Юлия Зверева. — К тому же это самый простой способ получить новые впечатления во времена, когда настоящие гастрономические путешествия доступны не каждому. А в век социальных сетей поход в ресторан становится еще и демонстрацией социального успеха, что является дополнительным фактором популярности заведений .

Тальятелле с гребешком и водорослями Фото: Pasta Queen

По мнению основательницы ресторанной группы Bazar Family (московские проекты «Винный Базар», Pasta Queen, «Кочевники», «Дом Культур») Жени Качаловой, сегодня женщины не просто гости ресторанов, а настоящие эксперты в гастрономии. Они разбираются в продуктах, технологиях приготовления блюд и в трендах. Это связано с доступностью информации, которую можно получить из кулинарных шоу, блогов и социальных сетей. При этом женщины активнее и охотнее делятся своими находками и рекомендациями .

Зеленый салат с хрустящим романа, авокадо, соевыми ростками и брокколи Фото: «Баран-Рапан»

— Мы видим, что женщины составляют около 70% нашей аудитории, и учитываем их предпочтения при формировании меню, — продолжает собеседница. — Увлечение гастрономией для многих обусловлено не только модой, но и желанием заботиться о своем здоровье через осознанное питание. Они ищут баланс между вкусом, эстетикой и пользой и выбирают легкие, но насыщенные блюда: зеленые салаты, позиции с морепродуктами и легкие закуски. Отдельная история — десерты, они должны быть не только вкусными, но и фотогеничными.

Устрицы Фото: Lumicino

Женщины всегда стремятся к красоте и гармонии и в ресторанах тоже ждут «услады для глаз» , убеждена ресторатор, исполнительный директор московских ресторанов Sartoria Lamberti, Lumicino и автор концепции проекта Historia Анастасия Булгакова. То, что женщины составляют значительную часть аудитории, кому-то может и мешать, так как по установившемуся среди рестораторов убеждению они меньше едят и заказывают, а кому-то, наоборот, помогает, потому что так проще привлечь и мужскую аудиторию. В любом случае рестораны всегда заинтересованы в оптимальном балансе полов, поэтому меню должно быть собрано по принципу «и нашим и вашим», объясняет собеседница издания. Но если мужчинам нужны объемные, сытные и, конечно же, тоже достойно выглядящие порции, то для девушек важнее блюда с красивой подачей, не отягощенные жирными соусами.

Френч-тост с ягодами и кремом шантильи Фото: Pods

— Новые рестораны сегодня в первую очередь создаются для более восприимчивой аудитории, а это, как правило, женщины, которые, в свою очередь, приводят в них своих мужчин, — делится своим мнением бренд-шеф ресторана Pods (Москва) Ренат Царицанский. — Девушки внимательнее следят за актуальными тенденциями, ищут что-то более утонченное, эстетичное и модное, и их проще привлечь через пиар, особенно если заведение уже прославили в блогах.

Какую кухню и какие блюда чаще всего выбирают женщины

Разумеется, каждая женщина имеет свои индивидуальные предпочтения, однако, анализируя меню современных ресторанов, можно выделить определенную группу продуктов и блюд-фаворитов, пользующихся неизменной популярностью у очень широкого круга гостей прекрасного пола. Подобное наблюдение можно сделать и в отношении самых почитаемых дамами кулинарных традиций, актуальность которых с годами не теряется, а только крепнет.

Салат с крабом, маринованным крыжовником и соусом руй Фото: Sartoria Lamberti

— Для женщин естественно стремиться к тому, что можно назвать осознанным питанием, поэтому на шаг впереди всегда будут кухни с более легкими блюдами: итальянская, японская, нордическая , — пояснил нашему изданию бред-шеф AgalarovRest (московские рестораны Mela, Chin-Chin, Peach) Кирилл Бергер. — В то же время предпочтения всегда перекликаются с общей гастрономической модой — ведь в каждой кухне можно найти то, что подходит каждому. Так из в целом тяжелой и соусной французской кухни мы прекрасно адаптировали тартары, и они очень популярны как у женщин, так и мужчин.

Рагу из черноморского рапана со сморчками в сливочном соусе и лимонным сабайоном Фото: «Баран-Рапан»

Наш собеседник также добавил, что женщины, безусловно, в большей мере выбирают блюда с деликатными заправками, а также рыбу и морепродукты, в том числе сырые . При этом их предпочтения зависят не только от настроения, но и от времени года, — так, в холодные месяцы заметен больший спрос на горячие подачи, а в жару — на совсем воздушные позиции в меню, поскольку меняются и потребности человеческого организма.

Паста алио олио Фото: Sartoria Lambert

— Женщины по-прежнему любят итальянскую кухню , так что паста и равиоли с крабом всегда остаются востребованными, — добавляет бренд-шеф Царицанский. — Их также привлекает всё, что связано с новыми трендами, например восточная кухня или здоровое питание, которые сейчас на пике популярности.

Паста качо э пепе Фото: Pods

Любовь россиянок к итальянской кухне подтверждает и ресторатор Булгакова, заметив, что, несмотря на диеты, девушки часто заказывают пиццу с трюфелем или анчоусами. Также в почете остаются пасты «без всего»: алио олио, качо э пепе, с икрой морских ежей. Другое популярное направление — raw, включающее устриц, крудо и карпаччо в сопровождении кремана, который потеснил на модном пьедестале напитков просекко. В топ самых популярных продуктов также входит палтус и черная треска. «Устав от домашней еды, женщины хотят чего-то яркого, более трудозатратного или из редких продуктов, например карпаччо из свежего артишока и цветы цуккини, фаршированные крабом», — заключает наша собеседница.

Судак с кремом из корнеплодов с жареными артишоками и томатами Фото: «Баран-Рапан»

Предпочтения женщин меняются в зависимости от сезонности, так как эта идея им особенно близка и интересна , уверен шеф-повар ресторана «Баран-Рапан» (Сочи) Андрей Грязев. Туристический поток делает ставку на локальные позиции — рапанов, морепродукты, черноморскую рыбу, поскольку это направление тоже находится в тренде, который сразу подхватили дамы. « Женщин отличает любовь к экспериментам, мужчины в этом плане более консервативны , — делится своим наблюдением шеф-повар. — Если мне хочется ввести что-то новое и получить адекватную обратную связь, в этом всегда принимают участие именно девушки».

Ходят ли женщины в «мужские» рестораны

Особая женская специфика обнаруживается даже в мясных ресторанах, которые условно относятся к категории мужских.

Тартар из мраморной говядины Фото: Meаt Dealers

— Наш ресторан действительно воспринимается как мужской, но мы гордимся тем, что у нас есть и преданная женская аудитория, — рассказал изданию шеф-мясник ресторана Meat Dealers Сергей Бабич. — Что касается вкусов, то различия действительно есть. По моим наблюдениям, женщины чаще предпочитают менее жирное мясо (филе миньон, шатобриан, флет айрон) и сырые мясные закуски (тартар из говядины, карпаччо, татаки).

Стейк бавет с картофелем и перечным соусом Фото: «Игристый»

Собеседник добавил, что, заказывая стейки, женщины обычно выбирают порции поменьше, по 200–300 г (тогда как у мужчин это куски весом 400–500 г), и предпочитают высокую или среднюю прожарку. Также девушки чаще обращают внимание на гарниры с легкими овощами, грибами или на авторские соусы, которые дополняют вкус мяса, но не перебивают его. Большой популярностью у женской аудитории пользуются винные дегустации с мясными деликатесами .

Говяжьи щечки с картофельным пюре Фото: Meat Dealers