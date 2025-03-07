Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок

Чуть менее половины (47%) жительниц России считают, что их устраивает получаемая зарплата и им не требуется дополнительный источник заработка. Об этом 7 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни».

«36% активно ищут дополнительные возможности заработка, а 17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода», — показали результаты исследования.

Чуть более половины (51%) опрошенных заявили, что используют вклады для хранения своих денежных средств или планируют использовать в будущем. 35% россиянок хранят свои сбережения в наличных, а 3 % инвестируют. При этом 53% участниц указали, что не считают себя финансово грамотными.

«53% участниц опроса не считают себя финансово грамотными, но стремятся к этому. 27% уже уверенно чувствуют себя в этой области, а 20% находятся на пути изучения финансовой грамотности. 55% респонденток планируют только крупные покупки и обязательные платежи, в то время как 22% всегда заранее рассчитывают свои расходы», — сообщает «Газета.Ru».

Также 14% опрошенных не ведут в настоящее время бюджет, но планируют начать в будущем. А 9% наших соотечественниц предпочитают вообще не планировать собственный бюджет.

Всего своим мнением в ходе опроса смогли поделиться 1,5 тыс. граждан России.

Ранее в этот день стало известно, что разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин достиг 40 тыс. рублей. Согласно исследованию портала, на начало 2025 года женщины просили оклад на 37 тыс. рублей ниже, чем мужчины. При этом год назад разрыв был 33 тыс. В среднем соискательницы просят 77 тыс. рублей, а соискатели — 114 тыс. Минимальный же разрыв (9 тыс.) — в самом начале трудовой деятельности, между парнями и девушками 14–18 лет.