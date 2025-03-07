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Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин достиг 40 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Разница между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин достигает пика в зените карьеры — когда людям от 31 до 40 лет. Об этом сообщили «Известиям» в hh.ru.

Карьерный слет: управленцами чаще всего становятся выпускники четырех вузов
В среднем руководящую должность они получают в течение двух лет после окончания университета

Согласно исследованию портала, на начало 2025 года женщины просили оклад на 37 тыс. рублей ниже, чем мужчины. При этом год назад разрыв был 33 тыс. В среднем соискательницы просят 77 тыс. рублей, а соискатели — 114 тыс.

Минимальный же разрыв (9 тыс.) — в самом начале трудовой деятельности, между парнями и девушками 14–18 лет.

При этом сильнее всего женщины занижают свои запросы в сфере ИТ, финансов и продаж — в этих направлениях разница достигает 40 тыс. Меньше же всего пессимизируют свои зарплаты соискательницы в областях фитнеса и красоты, юриспруденции и строительства — отличия составляют всего 9–17 тыс.

«Разница связана с тем, что женщины добровольно соглашаются на более низкие оклады в обмен на большее количество свободного времени, чтобы посвящать его семье и детям. Такое явление называют «штрафом за материнство», — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Мужчины даже в женских отраслях получают больше. К тому же продвижение женщин по карьерной лестнице к руководящим позициям обычно затруднено, добавила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пол и потолок: женщины хотят меньше денег, чем мужчины

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