Пол и потолок: женщины хотят меньше денег, чем мужчины

Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин на пике карьеры достигла почти 40 тыс. рублей, подсчитали в hh.ru для «Известий» в преддверии Международного женского дня. В среднем первые претендуют на оклад в 114 тыс., а вторые — в 77 тыс. Гендерный разрыв растет — и это несмотря на дефицит кадров и то, что женщин стали активнее приглашать на работу. Наибольшая разница — в сферах финансов и ИТ. Что такое «штраф за материнство» и может ли ситуация однажды поменяться — в материале «Известий».

Женщины хотят меньше денег, чем мужчины

Разница между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин характерна для всех возрастных групп, но своего пика она достигает в зените карьеры — когда людям от 31 до 40 лет, подсчитали в hh.ru для «Известий». На начало 2025-го женщины запрашивали оклад на 37 тыс. рублей ниже, чем мужчины. За год ситуация усугубилась: в начале 2024-го разрыв был 33 тыс. В среднем соискательницы просят 77 тыс., а соискатели — 114 тыс.

В целом же по всем возрастным группам разница в ожидаемых зарплатах обоих полов — 20 тыс. рублей. Минимальный разрыв (9 тыс.) — в самом начале трудовой деятельности, между парнями и девушками 14–18 лет.

При этом сильнее всего женщины занижают свои ожидания в сфере ИТ, финансов и продаж — в этих направлениях разница достигает 40 тыс., поделились в hh.ru. Тогда как меньше всего пессимизируют свои зарплаты соискательницы в областях фитнеса и красоты, юриспруденции и строительства — отличия составляют всего 9–17 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Разрыв есть не только в зарплатных ожиданиях, но и в суммах, которые в итоге назначают соискателям. По последним данным Росстата, в 2023-м разрыв в средних фактических зарплатах между мужчинами и женщинами составлял 27 тыс. рублей, поделился старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Разница связана с тем, что женщины добровольно соглашаются на более низкие оклады «в обмен» на большее количество свободного времени, чтобы посвящать его семье и детям, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она добавила: такое явление называют «штрафом за материнство». При этом мужчины как главы семей стремятся быть основными добытчиками и, наоборот, готовы больше времени проводить на работе, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Работодатели нередко предлагают молодым женщинам зарплаты ниже из-за того, что они могут уйти в декрет, отметила Наталья Мильчакова. При этом мужчинам бизнес создает более выгодные условия, чтобы они не пошли к конкурентам.

— Мужчины даже в женских отраслях получают больше. К тому же продвижение женщин по карьерной лестнице к руководящим позициям обычно затруднено. В мировой практике это называется «стеклянным потолком», — добавила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, уровни зарплат в бюджетных отраслях (например, среди учителей в школах и врачей в госклиниках), где работают в основном женщины, ниже, чем в IT-отрасли, транспорте и связи, где большинство сотрудников — мужчины, подчеркнула эксперт.

Между тем дифференциация по возрастам объясняется тем, что у молодых специалистов (и мужчин, и женщин) во время обучения заниженные ожидания в целом, отметила Фарида Мирзабалаева. Тогда как в более зрелом возрасте женщины возвращаются на рынок труда после перерыва в работе (декрета) и, соответственно, с более низкими запросами. В то же время мужчины в 30–40 лет, как правило, уже состоявшиеся специалисты, которые могут диктовать свои условия.

Станут ли женщинам платить больше

Законодательно мужчины и женщины в РФ обладают равными правами в части трудоустройства и оплаты труда, отметили во ВНИИ труда.

«Анализируя уровень зарплат, нужно учитывать разнонаправленное смещение отраслевых профилей занятости мужчин и женщин. Доля женщин значительна в легкой промышленности, гостиничном бизнесе, общественном питании. Мужскими отраслями считаются добыча полезных ископаемых, обработка, электроэнергетика — здесь выше конкуренция, поэтому соискатели рассчитывают на больший размер зарплат», — сказали в институте.

Там напомнили, что с этого марта список запрещенных для женщин профессий сократился. Теперь девушки могут работать в шахтах, а также водителями экскаваторов. Расширение перечня дает новые возможности для увеличения дохода, добавили в институте.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

И в абсолютном, и в относительном отношении гендерный разрыв в России растет, отметил Виктор Ляшок из Президентской академии. Это может быть связано с тем, что мужчины чаще работают в секторах, где отмечается наибольшее повышение зарплат в последние годы, — в первую очередь в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Разница в зарплатах увеличивается даже несмотря на то, что в России рекордный дефицит кадров (безработица находится на минимуме в 2,3%) и спрос работодателей на сотрудников вне зависимости от их возраста или пола очень высок. По данным hh.ru, компании даже чаще стали приглашать к себе женщин.

Впрочем, заниженные зарплатные ожидания как раз одна из причин интереса работодателей к слабому полу, считает Александр Сафонов. К тому же женщины меньше склонны менять место работы, если их всё устраивает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



В дальнейшем на фоне дефицита кадров в России станет меняться структура рабочих мест: смещение будет происходить в сторону экономики услуг. Тогда разрыв может постепенно сокращаться, полагает Александр Сафонов. Однако отличия всё равно останутся из-за роли женщины в семье.

Гендерный разрыв в зарплатах — не только российская проблема. Но дифференциация в оплате труда между женщинами и мужчинами в разных странах отличается. Например, в Норвегии ее практически нет, а в Италии — около 30%, поделился Александр Сафонов из Финансового университета. Наибольший разрыв наблюдается в странах Африки и Ближнего Востока. В среднем в мире эта разница составляет около 23–25%.