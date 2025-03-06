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Ульянов призвал не оставлять безнаказанными удары ВСУ по персоналу МАГАТЭ на ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Удары киевского режима по персоналу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нельзя оставлять безнаказанными. Об этом 6 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что осуществленная Вооруженными силами Украины (ВСУ) 12 февраля атака не только привела к срыву ротации, но и в очередной раз продемонстрировала совершенно очевидную тенденцию.

«Вновь подчеркиваем, что преступные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными, поскольку они способны привести к катастрофическим последствиям. <…> Совершая очередную безрассудную провокацию, украинцы прощупывают почву, проверяют пределы, в рамках которых секретариат и совет управляющих готовы терпеть подобные выходки», — предупредил он, выступая на сессии Совета управляющих организации «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

Постпред добавил, что Москва неоднократно призывала страны и руководство секретариата дать оценку провокациям украинских военных формирований против ядерных объектов и прилежащей к ним инфраструктуры.

«Мы не раз предупреждали, что отсутствие осуждения создает в Киеве ощущение вседозволенности. Наши призывы до сих пор остаются проигнорированными», — посетовал он.

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Ранее, 13 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию, пока Россия обеспечивает безопасность экспертов МАГАТЭ.

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