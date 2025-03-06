Ульянов призвал не оставлять безнаказанными удары ВСУ по персоналу МАГАТЭ на ЗАЭС

Удары киевского режима по персоналу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нельзя оставлять безнаказанными. Об этом 6 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что осуществленная Вооруженными силами Украины (ВСУ) 12 февраля атака не только привела к срыву ротации, но и в очередной раз продемонстрировала совершенно очевидную тенденцию.

«Вновь подчеркиваем, что преступные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными, поскольку они способны привести к катастрофическим последствиям. <…> Совершая очередную безрассудную провокацию, украинцы прощупывают почву, проверяют пределы, в рамках которых секретариат и совет управляющих готовы терпеть подобные выходки», — предупредил он, выступая на сессии Совета управляющих организации «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

Постпред добавил, что Москва неоднократно призывала страны и руководство секретариата дать оценку провокациям украинских военных формирований против ядерных объектов и прилежащей к ним инфраструктуры.

«Мы не раз предупреждали, что отсутствие осуждения создает в Киеве ощущение вседозволенности. Наши призывы до сих пор остаются проигнорированными», — посетовал он.

Ранее, 13 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию, пока Россия обеспечивает безопасность экспертов МАГАТЭ.