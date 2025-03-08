Гинеколог рассказал о методе для диагностики и лечения внутриматочных патологий

Гистероскопия — одна из самых информативных и эффективных процедур для диагностики и лечения внутриматочных патологий. Метод позволяет осмотреть полость матки и прицельно удалить патологические образования, избежав более травматичных операций, рассказал «Известиям» 8 марта гинеколог медцентра доктора Александровского Владимир Комагоров.

«При помощи тонкого оптического прибора — гистероскопа — оценивается состояние эндометрия, диагностируются полипы, миомы, спайки, гиперпластические процессы и предраковые изменения. Если обнаруживается патология, то ее сразу устраняют, что делает процедуру не только диагностической, но и лечебной», — уточнил он.

По словам эксперта, гистероскопия также позволяет устранять последствия абортов или выкидышей.

Он отметил, что метод рекомендуют при аномальных маточных кровотечениях, подозрении на полипы, гиперплазию эндометрия, миому матки, а также при бесплодии, привычных выкидышах, болях, спайках в полости матки и подозрении на рак эндометрия.

«Но процедуру лучше отложить при беременности, острых воспалительных заболеваниях, обострении инфекций, например герпес или хламидиоз, а также при раке шейки матки с инвазивным ростом», — подчеркнул Комагоров.

После процедуры лучше избегать физических нагрузок, не принимать горячие ванны, не ходить в сауну и воздержаться от половой жизни, добавил врач.

Ранее, 21 февраля, врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Анастасия Соколова рассказала «Известиям», какие продукты рекомендуется исключить или ограничить во время беременности. Среди них сырое или недоваренное мясо, рыба и яйца. Опасность их заключается в том, что они могут содержать бактерии и паразитов, которые могут вызвать серьезные заболевания и привести к выкидышу или преждевременным родам.