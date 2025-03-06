Врач рассказала о последствиях дефицита углеводов

В последние годы углеводы стали героями мифов и страшилок о питании. Их обвиняют во всех бедах — наборе веса, скачках сахара, снижении энергии. О полезных свойствах углеводов и негативных последствиях их дефицита 6 марта «Известиям» рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова.

«Белки — это строительный материал, жиры — запасной источник энергии, а углеводы — основной «бензин», на котором работает наше тело. Когда углеводов недостаточно, организм вынужден искать альтернативные источники энергии, что приводит к дополнительной нагрузке на внутренние органы», — сказала врач.

Она пояснила, что углеводы — важный элемент здорового питания. Без них организму становится значительно сложнее перерабатывать белки и жиры. Также отсутствие углеводов снижает синтез гликогена — основного источника энергии для мышц, что негативно сказывается на физической активности и восстановлении после нагрузок.

Если в рационе мало углеводов, печень и почки работают с перегрузкой, пытаясь переработать избыток белка. Падает уровень сахара в крови, вызывая усталость и проблемы с концентрацией, разрушается мышечная масса. Из-за неполного метаболизма жиров накапливаются кетоновые тела, что может привести к слабости и головокружению. Также повышается риск запоров и проблем с ЖКТ, так как клетчатка, содержащаяся в сложных углеводах, играет важную роль в пищеварении, отметила Ширшова.

Врач напомнила, что существуют два основных типа углеводов: быстрые и медленные. Оба вида важны, но в разных ситуациях.

«Быстрые углеводы (мед, фрукты, белый рис, выпечка) быстро повышают уровень глюкозы в крови, обеспечивая мгновенный прилив энергии. Они полезны в моменты физической или умственной нагрузки, а также после интенсивных тренировок. Медленные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи, бобовые) усваиваются постепенно, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Они необходимы для длительного насыщения и предотвращения резких скачков энергии», — сказала эксперт.

Ширшова добавила, что лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, которые поддерживают баланс энергии и улучшают пищеварение. Они содержатся в овощах (брокколи, шпинат, морковь), цельнозерновых продуктах (бурый рис, киноа, гречка), бобовых (чечевица, нут, фасоль), а также во фруктах и ягодах.

4 марта заместитель главврача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала «Известиям» о принципах профилактики ожирения у детей. Она посоветовала заменять любимые вредные продукты на полезные альтернативы, обеспечить ребенку минимум 60 минут физической активности в день, а также наладить его режим сна.