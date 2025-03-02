Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии

Бадра Гунба избран президентом Абхазии по итогу второго тура президентских выборов. Об этом 2 марта сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«Бадра Гунба получил наибольшее количество голосов на повторных выборах и избран президентом Абхазии», — объявил Маршан на брифинге.

От суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба набрал 56,85%, Адгур Ардзинба — 43,15%.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 70%. По сравнению с первым туром возросло количество пришедших на избирательные участки людей. Всего проголосовали 100 тыс. граждан Абхазии.

В Абхазии 1 марта прошел второй тур президентских выборов. В нем приняли участие два кандидата — Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Избирательные участки для голосования завершили свою работу в 20:00 мск. Позднее Гунба заявил о своей победе во втором туре выборов.

Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжали в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать. Наблюдатели, которые работают на втором туре выборов 1 марта, рассказали, что процесс организован прозрачно.