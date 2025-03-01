Наблюдатели на выборах президента Абхазии отметили порядок на участке в Москве

Второй тур выборов президента Абхазии в столице России организован хорошо и прозрачно, с самого утра проголосовало много людей. Об этом в субботу, 1 марта, рассказали наблюдатели.

«У меня хорошее впечатление. <…> Все голосуют вместе, где-то 10 человек сидят. Есть наблюдатели от разных кандидатов», — поделилась своим мнением наблюдатель из Венесуэлы Диа Надер де ель Андари.

Диа Надер отметила, что ее страна сразу признала Абхазию, и пожелала, чтобы у республики и ее народа всё было хорошо.

«Что я могу сказать, так это то, что избиратели приходят, чтобы реализовать свое гражданское право. <…> Всё в порядке, нет никаких нарушений, и люди приходят, чтобы проголосовать за своих кандидатов. Мы желаем народу Абхазии всего самого наилучшего на этих выборах», — сказала наблюдатель из Кении Кити Пейшенс Сау.

Сами избиратели, принимающие участие в голосовании на участке в Москве, также отмечают организацию и прозрачность системы.

«В Москве всё прозрачно и открыто, замечательно. Я и в прошлый раз на первом туре это говорила, что замечательная обстановка. Все свои, родные, близкие», — прокомментировала обстановку избиратель, заслуженная артистка России Алиса Гицба.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка открыты на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.

Два избирательных участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать. Избирательные участки закроются в 20:00.