В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что нем участвуют два кандидата: Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Главой государства станет тот, кто наберет большинство голосов. 152 избирательных участка открыты на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны. Многие из них пришли проголосовать с утра. Также два избирательных участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать.

«Я здесь родилась и выросла, поэтому хочется, чтобы всё у нас было хорошо», — рассказала одна из избирательниц в беседе с корреспондентом «Известий» Ярославом Богатом.

Все урны проверены и опечатаны. Всё как было в первом туре, за исключением фамилий в бюллетенях. Так, трое претендентов из пяти выбыли из предвыборной гонки после первого тура голосования. Победителя выявить не удалось, для этого необходимо было больше 50% голосов. Однако после оглашения результатов первого тура более отчетливо стала видна позиция жителей республики, которые уже сделали свой выбор: лидером голосования тогда стал Бадра Гунба, набравший 46% голосов, обойдя главного оппонента на 10%.

Данные выборы в Абхазии являются внеочередными. Досрочной сменой власти стал результат протестов и беспорядков, которые вспыхнули в ноябре 2024 года. При этом стабильность политического курса напрямую влияет на развитие республики, из-за чего граждане страны решили выбирать ее будущее на избирательных участках. Кроме того, основное желание большинства голосующих — оставаться вместе с Россией.

Избирательные участки закроются в субботу, 1 марта, в 20:00.

Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля. Итоговая явка составила почти 69%. Во второй тур вышли Бадра Гунба, который набрал 46,38%, и Адгур Ардзинба с 36,92% голосов.

Международный эксперт Сальваторе Читтадино назвал выборы в Абхазии прозрачными и демократичными.