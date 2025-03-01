Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно об увольнении генерала Попова из ВС РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Спорт
Ничушкин забил первый гол в НХЛ в 2025 году и помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту»
Происшествия
В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы
Общество
На складе во Владимире ликвидировали открытое горение
Мир
Локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов при столкновении с грузовиком в Казахстане
Мир
Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.
Мир
Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
Армия
Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в Харьковской области
Происшествия
В Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок
Мир
CNN узнал о возможной смерти актера Хэкмена за девять дней до обнаружения тела
Происшествия
В Омске три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками
Армия
Группировка войск «Север» ликвидировала до 90 боевиков ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Россияне рассказали о желании сделать своих котов популярными
Армия
Бойцы Росгвардии ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Харьковской области
Мир
Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что нем участвуют два кандидата: Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Главой государства станет тот, кто наберет большинство голосов. 152 избирательных участка открыты на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны. Многие из них пришли проголосовать с утра. Также два избирательных участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать.

«Я здесь родилась и выросла, поэтому хочется, чтобы всё у нас было хорошо», — рассказала одна из избирательниц в беседе с корреспондентом «Известий» Ярославом Богатом.

Все урны проверены и опечатаны. Всё как было в первом туре, за исключением фамилий в бюллетенях. Так, трое претендентов из пяти выбыли из предвыборной гонки после первого тура голосования. Победителя выявить не удалось, для этого необходимо было больше 50% голосов. Однако после оглашения результатов первого тура более отчетливо стала видна позиция жителей республики, которые уже сделали свой выбор: лидером голосования тогда стал Бадра Гунба, набравший 46% голосов, обойдя главного оппонента на 10%.

Данные выборы в Абхазии являются внеочередными. Досрочной сменой власти стал результат протестов и беспорядков, которые вспыхнули в ноябре 2024 года. При этом стабильность политического курса напрямую влияет на развитие республики, из-за чего граждане страны решили выбирать ее будущее на избирательных участках. Кроме того, основное желание большинства голосующих — оставаться вместе с Россией.

Избирательные участки закроются в субботу, 1 марта, в 20:00.

Сухумский расклад: как Абхазия готовится к президентским выборам
Москва предлагает республике реализацию перспективных проектов

Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля. Итоговая явка составила почти 69%. Во второй тур вышли Бадра Гунба, который набрал 46,38%, и Адгур Ардзинба с 36,92% голосов.

Международный эксперт Сальваторе Читтадино назвал выборы в Абхазии прозрачными и демократичными.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025