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Гунба заявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По предварительным подсчетам, во втором туре выборов президента Абхазии победил Бадра Гунба. Он уже объявил об этом на встрече со сторонниками, назвав итоги выборов победой народа Абхазии ради будущего страны.

По предварительным данным, Гунба набрал около 60% голосов. В свой речи перед сторонниками он поблагодарил каждого гражданина республики за проявленную гражданскую позицию.

«Это не победа команды Бадры Гунба и Беслана Бигвава, это должно стать победой народа Абхазии», — сказал кандидат.

На всех 152 избирательных участках в Абхазии можно было наблюдать, как члены комиссии аккуратно вскрывают пломбы. Каждый голос важен — бюллетени отправляются на стол под пристальным надзором. Здания оставались закрытыми и под охраной до окончания подсчета голосов.

Кроме того, абхазы могли отдать свой голос и за пределами республики — в Москве и Черкесске. Наблюдатели отметили, что в ходе выборов не заметили каких-либо нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

«Многие люди хотят распространять термины о неправильных действиях, которые влияют на интегрирование голоса. Я могу сказать, что я не видел ничего, что относится к этим заявлениям», — подчеркнул наблюдатель из Франции Арно Оливье Жан Девеле.

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В Абхазии 1 марта прошел второй тур президентских выборов. В нем приняли участие два кандидата — Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Избирательные участки для голосования завершили свою работу в 20:00 мск.

Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжали в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать. Наблюдатели, которые работают на втором туре выборов 1 марта, рассказали, что процесс организован прозрачно.

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