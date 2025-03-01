В Боливии более 30 человек погибли в ДТП с участием двух автобусов

В Боливии столкнулись два автобуса, в результате ДТП погибло более 30 человек. Об этом 1 марта сообщает издание Reuters.

«Инцидент произошел ранним утром на трассе между городами Уюни и Колчани, когда одно из транспортных средств направлялось на карнавальный фестиваль», — указано в заявлении.

По данным издания Opinion, одна из машин могла выехать на встречную полосу. При этом точное количество погибших и пострадавших еще устанавливается.

В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Ранее, 24 февраля, в результате столкновения автобусов в Саарбрюккене на западе Германии пострадали по меньшей мере 35 человек. Уточнялось, что представитель местной полиции сообщил о множественных травмах пострадавших, в том числе детей. Серьезно ранены были по меньшей мере пять человек.