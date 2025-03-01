Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 1 марта сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля».

«Великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, но с другой, по каким-то причинам боятся об этом говорить», — отметила она в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам Захаровой, история, рассказанная Андерсеном, повторилась в 2025 году: Зеленский предстал миру в своем «истинном свете», и у людей появилась возможность открыто сказать об этом.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к мирному урегулированию конфликта. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.