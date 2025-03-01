В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США

Европа должна усилить свою независимость от США. Об этом 1 марта заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Пришло время нам усилить свою независимость от США. Мы должны показать зубы. Мы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль Европы в мире», — приводит ее слова Tagesschau.

Она добавила, что инвестиционный банк Европы может выпустить облигации, чтобы она смогла инвестировать в добычу редкоземельных металлов и таким образом помочь Украине. Однако для этого Евросоюз и Украина должны подписать определенное соглашение.

В ходе встречи лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.