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В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США

Депутат ЕП Штрак-Циммерманн: Европа должна усилить независимость от США
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Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK
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Европа должна усилить свою независимость от США. Об этом 1 марта заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Пришло время нам усилить свою независимость от США. Мы должны показать зубы. Мы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль Европы в мире», — приводит ее слова Tagesschau.

Она добавила, что инвестиционный банк Европы может выпустить облигации, чтобы она смогла инвестировать в добычу редкоземельных металлов и таким образом помочь Украине. Однако для этого Евросоюз и Украина должны подписать определенное соглашение.

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