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CNN узнал о возможной смерти актера Хэкмена за девять дней до обнаружения тела

CNN: актер Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела
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Фото: Global Look Press/Laura Luongo/PIP-Landmark
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Американский актер Джин Хэкмена мог скончаться за девять дней до обнаружения тела. Об этом 28 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что такие выводы были сделаны, исходя из данных кардиостимулятора артиста. Последняя активность сердца Хэкмена была зафиксирована 17 февраля.

«По словам патологоанатома, я думаю, что это очень хорошее предположение, что это был его последний день жизни», — приводит телеканал слова шерифа округа Санта-Фе Адана Мендоса.

Он уточнил, что пока не установлено, умер ли Хэкмен в одно и то же время с женой. По словам шерифа, на это потребуется несколько дней. Следователи восстанавливают хронологию событий, анализируя найденный дома планировщик и данные с мобильного телефона, также ведутся опросы свидетелей.

Кроме того, как добавили в правоохранительных органах, о продолжительном промежутке между кончиной и обнаружением супругов свидетельствует сильное разложение тел. Однако специалисты подчеркнули, что эти данные не могут быть точными, так как даже полное вскрытие не может определить время смерти.

Джин Хэкмен, актер. Биография

О смерти Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракава стало известно 27 февраля. Полицейские, обнаружив тела в среду, 26 февраля, заявили, что смерть супругов не была насильственной. В этот же день семья актера сообщила СМИ о своем предположении, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Позднее телеканал NBC News отметил, что властям округа Санта-Фе смерть Хэкмена и его жены кажется подозрительной. Отмечалась необходимость провести тщательное расследование, так как признаки утечки газа не были обнаружены.

Карьера Хэкмена в кино продолжалась более 40 лет, на его счету более 90 ролей. Актер был особенно известен по работе в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный». В 2003 году Хэкмен удостоился премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф.

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