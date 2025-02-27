СМИ узнали возможную причину смерти актера Хэкмена и его жены

Причиной смерти американского актера и писателя Юджина (Джина) Хэкмена и его жены Бетси Аракавы могло стать отравление угарным газом. Об этом 27 февраля сообщил портал TWZ со ссылкой на семью артиста.

«Дочь легендарного актера Элизабет Джин Хэкмен сообщила <...>, что они не уверены, но считают, что причиной могут быть токсичные пары», — указали в издании.

По данным TWZ, сотрудники правоохранительных органов «не исключают никаких версий и продолжают расследование».

О смерти Хэкмена и его жены стало известно ранее в этот день. Актеру было 95 лет. Полицейские, обнаружив тела в среду, 26 февраля, заявили, что смерть супругов не была насильственной.

Карьера Хэкмена в кино продолжалась более 40 лет, на его счету более 90 ролей. Был особенно известен по работе в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум». В 2003 году Хэкмен удостоился премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. В 2004 году актер объявил о своем уходе из кино.