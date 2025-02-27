Американский актер Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет вместе с женой
Американский актер и писатель Юджин (Джин) Хэкмен, двухквартный обладатель премий «Оскар» и BAFTA, умер в возрасте 95 лет, сообщает 27 февраля британский таблоид Daily Mail.
Вместе с актером в его доме в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико) была также найдена мертвой его жена, Бетси Аракава, и их собака. Полицейские, обнаружив тела в среду, 26 февраля, заявили, что смерть супругов не была насильственной.
«Пара, состоящая в браке с 1991 года, была найдена рядом со своей собакой утром. Местные СМИ сообщили, что никаких подозрений в преступлении нет», — говорится в статье.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, отвечая на вопросы журналистов, не назвал причину смерти. Совсем недавно, 30 января, Хэкмен отпраздновал свой последний юбилей.
Карьера Хэкмена в кино продолжалась более 40 лет, на его счету более 90 ролей. Был особенно известен по работе в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум». В 2003 году Хэкмен удостоился премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. В 2004 году актер объявил о своем уходе из кино.