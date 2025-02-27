Джин Хэкмен, актер. Биография

Джин Хэкмен (полное имя — Юджин Олден Хэкмен) родился в 1930 году в американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии. В детстве вместе с семьей переехал в Иллинойс, где его отец устроился на работу в типографию. Когда будущему актеру исполнилось 13 лет, его родители развелись, а воспитание мальчика взяла на себя бабушка по материнской линии.

В 16 лет, чтобы поддержать семью, Юджин решил записаться в военно-морской флот. Несовершеннолетних принимали в армию только с согласия родителей, но молодой человек знал, что мать вряд ли разрешит ему стать военным. Поэтому, приписав себе пару лет, он самостоятельно вступил в морскую пехоту. Там он закончил школьную программу и прошел обучение на радиста. Через четыре с половиной года был демобилизован из-за травмы.

Как бывший военный Хэкмен получил право на бесплатное обучение в любом вузе страны и стал студентом факультета журналистики и телевизионного производства Университета Иллинойса. Однако через полгода он бросил учебу и уехал в Нью-Йорк, а затем — в Калифорнию. Там он поступил на актерские курсы при театре Pasadena Playhouse.

Преподаватели и сверстники не видели в Хэкмене актерского потенциала. Вместе со своим другом и однокурсником Дастином Хоффманом он был признан «наименее перспективным» студентом. Однако это не остановило Хэкмена, мечтавшего о сцене и больших экранах. После нескольких месяцев обучения он вернулся в Нью-Йорк и начал играть в непрофессиональном театре, параллельно подрабатывая монтировщиком и реквизитором. В начале 1960-х актер также исполнил несколько эпизодических ролей в кино, но известности они ему не принесли.

В 1964 году Хэкмену удалось получить роль в бродвейском спектакле «В любую среду». Постановка оказалась крайне успешной и помогла актеру привлечь к себе внимание в профессиональных кругах. В том же году его пригласили на съемки драмы «Лилит». Там он познакомился с уже известным актером Уорреном Битти, который высоко оценил работу артиста. В 1967 году он предложил бывшему напарнику сыграть брата главного героя в фильме «Бонни и Клайд». Картина получила восторженные отзывы критиков и зрителей, а сам Хэкмен был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В 1970 году Хэкмен сыграл одну из главных ролей в психологической драме «Я никогда не пел отцу» и был вновь номинирован на «Оскар». Однако настоящая слава пришла к нему после выхода на экраны боевика «Французский связной», в котором актер предстал в образе детектива Джимми «Попайя» Дойла, ведущего борьбу с наркоторговцами на улицах Нью-Йорка. За эту работу Хэкмен получил сразу три престижные награды: «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

После этого карьера актера стремительно пошла вверх. Он участвовал во многих известных проектах, таких как «Разговор» (1974), «Молодой Франкенштейн» (1974), «Мост слишком далеко» (1977), «Под огнем» (1983), «Нет выхода» (1987) и других. В 1978 году Хэкмен исполнил роль харизматичного злодея Лекса Лютора в фильме «Супермен», а в 1992 году сыграл жестокого шерифа Даггетта в вестерне «Непрощенный». После этого актер присоединился к звездному составу другого фильма о Диком Западе — «Быстрый и мертвый» с Шерон Стоун и Леонардо Ди Каприо.

В 2004 году Хэкмен сообщил о завершении своей актерской карьеры. Всего в его фильмографии более 90 ролей в самых разных картинах. После выхода на пенсию артист сосредоточился на написании книг и живописи.

Джин Хэкмен — личная жизнь

Со своей первой супругой Фэй Малтис актер познакомился еще до обретения славы. На тот момент девушка работала кассиршей в банке, а сам Хэкмен выступал в небольших театрах и ходил на пробы. Они поженились в 1956 году и прожили в браке 30 лет. Вместе супруги воспитали троих детей: дочерей Элизабет и Лесли и сына Кристофера. Тем не менее в 1986 году их брак распался.

Второй женой Хэкмена в 1991 году стала пианистка Бетси Аракава.

Джин Хэкмен — смерть

О кончине Хэкмена стало известно 27 февраля 2025 года. По данным таблоида Daily Mail, тела 95-летнего актера, его 60-летней жены и их собаки были найдены в семейном доме в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико). В полиции отмечают, что смерть супругов не была насильственной, однако точная причина их гибели пока не установлена.