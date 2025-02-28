NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Властям округа Санта-Фе смерть американского актера Джина Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракава кажется подозрительной. Об этом 27 февраля сообщил телеканал NBC News.
По информации телеканала, в следственных документах говорится, что смерть супругов достаточно подозрительна, чтобы провести тщательное расследование.
«Это ненормально — найти двух мертвых людей в доме. А еще была собака, которая также была найдена мертвой. Это вызывает беспокойство», — сказал Шериф Адан Мендоза.
Пожарная и газовая служба проверили дом и не обнаружили признаков утечки угарного газа или отравления.
«На данный момент нет никаких признаков или доказательств, указывающих на какие-либо проблемы, связанные с трубами», — говорится в ордере.
О смерти Хэкмена и его жены стало известно 27 февраля. Актеру было 95 лет. Полицейские, обнаружив тела в среду, 26 февраля, заявили, что смерть супругов не была насильственной. В этот же день семья актера сообщила СМИ о своем предположении, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
Карьера Хэкмена в кино продолжалась более 40 лет, на его счету более 90 ролей. Был особенно известен по работе в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум». В 2003 году Хэкмен удостоился премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. В 2004 году актер объявил о своем уходе из кино.