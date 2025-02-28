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NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены

NBC News: полиция сочла смерть актера Хэкмена и его жены подозрительной
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Фото: TASS/Mary Evans
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Властям округа Санта-Фе смерть американского актера Джина Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракава кажется подозрительной. Об этом 27 февраля сообщил телеканал NBC News.

По информации телеканала, в следственных документах говорится, что смерть супругов достаточно подозрительна, чтобы провести тщательное расследование.

«Это ненормально — найти двух мертвых людей в доме. А еще была собака, которая также была найдена мертвой. Это вызывает беспокойство», — сказал Шериф Адан Мендоза.

Пожарная и газовая служба проверили дом и не обнаружили признаков утечки угарного газа или отравления.

«На данный момент нет никаких признаков или доказательств, указывающих на какие-либо проблемы, связанные с трубами», — говорится в ордере.

Джин Хэкмен, актер. Биография

О смерти Хэкмена и его жены стало известно 27 февраля. Актеру было 95 лет. Полицейские, обнаружив тела в среду, 26 февраля, заявили, что смерть супругов не была насильственной. В этот же день семья актера сообщила СМИ о своем предположении, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Карьера Хэкмена в кино продолжалась более 40 лет, на его счету более 90 ролей. Был особенно известен по работе в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум». В 2003 году Хэкмен удостоился премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. В 2004 году актер объявил о своем уходе из кино.

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