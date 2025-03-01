Украинские СМИ назвали визит Зеленского в Вашингтон провалом

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон закончился провалом из-за перепалки с лидером США Дональдом Трампом. Всё это приблизило «самый опасный для Украины сценарий», при котором Киев останется без американской поддержки. Об этом 28 февраля сообщила украинское издание «Страна.ua».

«Визит Зеленского в Вашингтон закончился грандиозным провалом», — говорит издание.

Газета также отмечает, что скандал Зеленский спровоцирован грубостью и неуважением. А результатом этого будет отказ Вашингтона в помощи Киеву, что сильно ухудшит позиции последнего на переговорах.

Издание считает, что провала можно было бы избежать, если бы у Зеленского получилось сдержать свои эмоции. Но в то же время оно считает этот провал закономерным, так как лидер Украины готов прекратить огонь только в обмен на гарантии безопасности, которые Вашингтон не намерен давать.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Украинского лидера также раскритиковал и присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». По его словам, Зеленский не до конца осознал уровень компании, в которую попал. Американский политолог Гарланд Никсон, в свою очередь, назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.