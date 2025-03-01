Российский боксер Кузьмин заявил о выполнении большей части плана в бою с Тетте
Российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин 28 февраля после победы над бойцом из Ганы, обладателем титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте рассказал «Известиям» о том, что ему удалось успешно выполнить 60–70% того, что он хотел.
«Я тренируюсь, нарабатываю к большим боям свои комбинации, вот и всё. Где-то на 60–70% получилось то, что хотел», — сообщил Кузьмин.
Он уточнил, что бой изначально не был направлен на нокаут соперника, поскольку в нем отрабатывались новые комбинации. Кроме того, боец из России удивился стойкости спортсмена из Ганы, поскольку тот продолжал поединок после множества пропущенных в голову ударов.
Также он отметил, что в один из моментов боя Тетте мог потерять равновесие и не удержаться на ногах из-за слабо натянутых канатов вокруг ринга.
Сергей Кузьмин в главном бою турнира одолел обладателя титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезера Тетте из Ганы.
По итогам турнира российский боксер Сергей Сергеев в первом бое одолел кубинца Хорхе Мануэля Сото. При этом бронзовый призер чемпионата РФ Игорь Свиридченков одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Рониэлем Иглесиасом в соглавном бою турнира.