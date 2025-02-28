Россиянин Сергеев одолел кубинца Хорхе Сото в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Сергей Сергеев в первом бое турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» одолел кубинца Хорхе Мануэля Сото. Поединок состоялся вечером 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле.

Первый раунд проходил без опасных моментов, бойцы проверяли друг друга. В его конце российский боксер произвел серию ударов и удачно попал по кубинцу справа.

Во втором и третьем раундах боец из России продолжил атаковать, заметно доминируя над соперником. Он смог нанести еще несколько сильных ударов по Сото.

В ходе четвертого раунда кубинец предпринимал попытки устроить «рубку», чтобы досрочно завершить поединок, но Сергеев удачно провел концовку боя, выиграв при этом единогласным решением судей.

В ходе прямой трансляции 27 февраля участники турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. Сообщалось, что вес Сергеева составил 73,8 кг, а кубинца — 75,1 кг.

14 февраля российский боксер пожелал Сото подойти в своей лучшей форме к предстоящему бою. Спортсмен назвал своего соперника техничным и чувствительным парнем.