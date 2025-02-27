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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание в Йошкар-Оле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ходе прямой трансляции 27 февраля участники турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания.

Откроют бои россиянин Сергей Сергеев (73,8 кг) и кубинец Хорхе Мануэль Сото (75,1 кг)

В главном бою вечера зрителей ждет схватка россиянина Сергея Кузьмина и ганца Эбенезера Тетте. На взвешивании Кузьмин показал на весах 114,1 кг, его соперник — 112,4 кг.

В соглавном бою сразятся чемпион России и бронзовый призер чемпионата России Игорь Свиридченков (71 кг) и двукратный олимпийский чемпион из Кубы Рониэль Иглесиас (69,4 кг).

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Йошкар-Оле 28 февраля. Трансляция поединков начнется в 23:00.

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В ходе прямой трансляции 28 февраля «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведет розыгрыш перчаток с автографом американского боксера, серебряного призера Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса. Зрителям предстоит найти слова, которые ринг-герлз покажут на табличках. Составленную фразу нужно будет оставить в комментариях под конкурсным постом в социальной сети «ВКонтакте» на странице РЕН ТВ. Победителем станет тот, кто сделает это последним перед сообщением «стоп игра» от официального сообщества телеканала.

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