«Бойцовский клуб РЕН ТВ» разыграет перчатки с автографом боксера Роя Джонса

В ходе прямой трансляции 28 февраля «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведет розыгрыш перчаток с автографом американского боксера, серебряного призера Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса.

Зрителям предстоит найти слова, которые ринг-герлз покажут на табличках. Составленную фразу нужно будет оставить в комментариях под конкурсным постом в социальной сети «ВКонтакте» на странице РЕН ТВ. Победителем станет тот, кто сделает это последним перед сообщением «стоп игра» от официального сообщества телеканала.

В рамках программы люди смогут увидеть три поединка с участием как российских, так и иностранных боксеров.

Кубинец Хорхе Мануэль Сото выразил свою готовность к турниру, отметив, что мороз в Йошкар-Оле только подстегнул его.

«Такой климатический контраст — из тепла в холод. Но я готов к поединку», — поделился спортсмен.

Участник главного боя, обладатель титулов WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезер Тетте, который уже в третий раз посетил Россию, но впервые зимой, отметил, что хотел бы попробовать борщ.

Российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин приготовил для своего соперника Тетте нечто особенное.

«Безусловно, я настраиваю себя только на вишенку на торте — это как десерт, нокаут в моем поединке. Поэтому он может как в первом раунде появиться, как в середине, так и в конце», — предупредил он.

Кубинец Рониэль Иглесиас рассказал, что привык тренироваться в самых тяжелых условиях, что и позволило ему дважды стать олимпийским чемпионом. Он отметил, что не испытывает волнения и готов драться в любое время года.

Он указал на то, что кубинцы — это генетически одаренные спортсмены, которые находятся в отличной форме.

24 февраля Джонс рассказал о боксерских школах России и Кубы. Он отметил, что спортсмены из РФ придерживаются силовой манеры ведения боя. При этом кубинскую технику он назвал игровой. Кроме того, спортсмен отметил, что ему сложно выделить Кузьмина или Тетте, так как оба спортсмена, по его словам, настоящие профессионалы.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» Йошкар-Олы. В одном из самых ожидаемых боев сразятся российский боксер Кузьмин и его соперник из Ганы Тетте. Кроме них на ринг поднимутся россиянин Свиридченков и кубинец Иглесиас, а Сергеев сразится в поединке против Сото.