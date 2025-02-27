Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
Сюжет:

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» разыграет перчатки с автографом боксера Роя Джонса

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ходе прямой трансляции 28 февраля «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведет розыгрыш перчаток с автографом американского боксера, серебряного призера Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Роя Джонса.

Зрителям предстоит найти слова, которые ринг-герлз покажут на табличках. Составленную фразу нужно будет оставить в комментариях под конкурсным постом в социальной сети «ВКонтакте» на странице РЕН ТВ. Победителем станет тот, кто сделает это последним перед сообщением «стоп игра» от официального сообщества телеканала.

В рамках программы люди смогут увидеть три поединка с участием как российских, так и иностранных боксеров.

Кубинец Хорхе Мануэль Сото выразил свою готовность к турниру, отметив, что мороз в Йошкар-Оле только подстегнул его.

«Такой климатический контраст — из тепла в холод. Но я готов к поединку», — поделился спортсмен.

Участник главного боя, обладатель титулов WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезер Тетте, который уже в третий раз посетил Россию, но впервые зимой, отметил, что хотел бы попробовать борщ.

Российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин приготовил для своего соперника Тетте нечто особенное.

«Безусловно, я настраиваю себя только на вишенку на торте — это как десерт, нокаут в моем поединке. Поэтому он может как в первом раунде появиться, как в середине, так и в конце», — предупредил он.

Кубинец Рониэль Иглесиас рассказал, что привык тренироваться в самых тяжелых условиях, что и позволило ему дважды стать олимпийским чемпионом. Он отметил, что не испытывает волнения и готов драться в любое время года.

Он указал на то, что кубинцы — это генетически одаренные спортсмены, которые находятся в отличной форме.

Монстр за работой: как один из величайших боксеров защитил свой титул
В Токио встретились Наоя Иноуэ и Йен Чун Ким

24 февраля Джонс рассказал о боксерских школах России и Кубы. Он отметил, что спортсмены из РФ придерживаются силовой манеры ведения боя. При этом кубинскую технику он назвал игровой. Кроме того, спортсмен отметил, что ему сложно выделить Кузьмина или Тетте, так как оба спортсмена, по его словам, настоящие профессионалы.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» Йошкар-Олы. В одном из самых ожидаемых боев сразятся российский боксер Кузьмин и его соперник из Ганы Тетте. Кроме них на ринг поднимутся россиянин Свиридченков и кубинец Иглесиас, а Сергеев сразится в поединке против Сото.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025