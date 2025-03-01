Российский боксер Кузьмин одолел Тетте в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин в главном бою в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» одолел бойца из Ганы, обладателя титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезера Тетте. Поединок состоялся 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле.

В первом раунде поединка Кузьмин нанес несколько сильных ударов оппоненту, тем самым взяв инициативу в ведении боя. Второй раунд россиянин также провел в атаке.

Третья и четвертая части боя прошли для соперников одинаково. Они обменивались ударами, но инициатива оставалась на стороне боксера из России.

В пятом раунде стало заметно, что Тетте начал уставать. Оппоненты производили точные удары друг по другу, но Кузьмин делал это чаще.

Спортсмен из России одержал победу над соперником единогласным решением судей.

В ходе прямой трансляции 27 февраля участники турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. Сообщалось, что вес Кузьмина равен 114,1 кг, а Тетте — 112,4 кг.

24 февраля Кузьмин заявил, что готов показать красивый бой в поединке со спортсменом из Ганы. Уточнялось, что боксер заменит в поединке с Тетте обладателя чемпионского пояса WBA Asia Алексея Папина.

22 февраля спортсмен из Ганы пообещал устроить зрелищный поединок с россиянином. Тетте сообщил, что тщательно тренировался перед предстоящим поединком, однако уверен, что и соперника не стоит недооценивать.