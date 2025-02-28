Пистолет Тетте: что покажет ганец в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 февраля в Йошкар-Оле соберет ярких и зрелищных бойцов. В главном поединке вечера титулованному россиянину Сергею Кузьмину будет противостоять один из сильнейших боксеров Африки Эбенезер Тетте. Трансляция шоу начнется в 23:00 по московскому времени на телеканале РЕН ТВ. В этот вечер зрителей ждут напряженные схватки, где каждый участник будет бороться за победу. Рассказываем подробнее, какие бои ожидают поклонников бокса.

Сергей Кузьмин – Эбенезер Тетте

Сергей Кузьмин — боксер с мощной ударной техникой, он чемпион Европы среди любителей, а также был чемпионом мира по версии WBA InterContinental (2018–2019) и чемпионом Евразии и Океании по версии WBC Eurasia Pacific (2016, 2017). В прошлом поединке в декабре 2024-го Кузьмин одержал победу над Соломоном Адебайо. За 10 секунд до конца шестого раунда Сергей отправил Адебайо в нокаут одним точным ударом.

Боксеры Эбенезер Тетте и Сергей Кузьмин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

37-летний Эбенезер Тетте гораздо более серьезный соперник. Он начал профессиональную карьеру в апреле 2012-го и выиграл первые 19 поединков за семь лет. В отличие от многих боксеров, начинающих карьеру в юном возрасте, Тетте пришел в профессиональный спорт относительно поздно, но быстро проявил себя благодаря природной мощи и нокаутирующему удару. Перед тем как выйти на международный уровень, он завоевал несколько национальных титулов в супертяжелом весе, что сделало его одной из главных боксерских надежд континента.

Первое поражение Эбенезер потерпел от действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, бой с которым пока остается одним из самых значимых в его карьере. Поединок Тетте и Дюбуа состоялся 27 сентября 2019 года в Лондоне, в этом бою Тетте проиграл техническим нокаутом в первом раунде. После Дюбуа ганец выиграл четыре боя кряду, а затем встретился с еще одним топовым боксером, Диллианом Уайтом. Тетте отказался от продолжения поединка после седьмого раунда — к тому моменту он отдал все трехминутки.

Именно после этого поединка в Гибралтаре Тетте и предстоит встреча с Сергеем Кузьминым (в апреле у Эбенезера запланирован еще один бой в Великобритании — против Фрейзера Кларка). За всю карьеру Тетте провел 25 боев, одержав 23 победы, из которых 20 — нокаутом. Самый яркий из них случился в поединке против Стефена Эбби, когда Тетте закончил бой уже в первом раунде.

Боксер Сергей Кузьмин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Интересно, что Сергей Кузьмин отзывался о Тетте как об опасном сопернике еще до того, как ему пришлось выйти против ганца на коротком уведомлении вместо Алексея Папина. Комментируя в тот момент еще не сорвавшийся поединок Тетте с Папиным, Кузьмин советовал соотечественнику быть готовым к опасной рубке.

— В моей карьере первый раз такое случается (выход на коротком уведомлении), но опыт по любительскому боксу должен мне помочь, — заявил Сергей Кузьмин. — Я готов, я тренировался — в последние 10 дней, как объявили замену, мы скорректировали подготовку с моей командой. Выйдем в отличной форме и покажем красивый, классный бой. Прекрасно понимаю, что у меня опасный противник. Он бился с топовыми боксерами. Безусловно, это большой опыт. Когда ты боксируешь с такими именами, ты даже в проигранном бою почерпываешь какие-то навыки, ищешь свои ошибки для того, чтобы быть идеальным в следующем поединке. Поэтому я думаю, что такие имена в его послужном списке, конечно, ему добавляют уверенности.

Тетте был краток перед боем.

Боксер Эбенезер Тетте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я хорошо тренировался и поэтому уверен, что выиграю у Кузьмина, — заявил Эбенезер. — Посмотрел пару боев соперника и понимаю, какую выбрать тактику, чтобы рефери поднял мне руку.

Игорь Свиридченков – Рониэль Иглесиас

Свиридченков — боксер из Воронежской области. В мае 2023 года на ЧМ в Узбекистане дошел до 1/4 финала, где по очкам уступил местному Саиджамшиту Джафарову. За участие в этой стадии турнира был удостоен звания «мастер спорта международного класса». С 2019 года выступает на всероссийских соревнованиях. В октябре 2022 года в Чите стал чемпионом России в весовой категории до 71 кг, в начале октября 2024 года на национальном первенстве, который проходил в Иркутске, во второй раз стал чемпионом в весовой категории до 71 кг.

— С 2012 года я наблюдал за Иглесиасом и видел его бои, — рассказал «Известиям» Свиридченков. — И для меня честь с ним побоксировать, открыть для себя что-то новое, сделать такой скачок и проявить себя. Рониэль очень долго держится на высоком уровне, это запредельный уровень. Я смотрел бои с Андреем Замковым и финал последней Олимпиады, когда он выиграл. Очень непростой соперник, но опять же — можно справиться с любым.

Боксеры Рониэль Иглесиас и Игорь Свиридченков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рониэль Иглесиас — кубинский боец, известный своей харизмой и невероятной выносливостью. В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне он взял олимпийскую золотую медаль, одержав победу над украинцем Денисом Беринчиком, а в 2021-м повторил достижение, выиграв вторую золотую медаль: в финале он одолел британца Пэта Маккормака. Также Иглесиас стал бронзовым олимпийским призером Пекина-2008 в категории до 64 кг.

— Переход на профессиональный уровень для Кубы — это новое явление, — отметил Иглесиас в разговоре с «Известиями». — Мы стараемся чаще переходить на профессиональный уровень и получать успехи везде. Для меня нет ничего такого — находясь в любителях, я всё равно отдаю всего себя. Но сейчас мы переключаем наше внимание на профессиональную карьеру. Что касается боя со Свидриченковым, то я надеюсь выиграть. У меня было много поединков с российскими боксерами, и зачастую я побеждал.

Сергей Сергеев – Хорхе Мануэль Сото

Сергей Сергеев — молодой боксер с впечатляющей техникой и железной выдержкой. Он чемпион Гран-при Hardcore Boxing, а также известен победами в международных любительских соревнованиях. В прошлом поединке Сергеев одержал победу над боксером из Танзании Мешаком Мвакенвой нокаутом в четвертом раунде. Стиль Сергеева сочетает в себе мощные удары и грамотную защиту, что делает его опасным соперником для любого противника.

Боксеры Хорхе Мануэль Сото и Сергей Сергеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Хорхе Мануэль Сото — боксер с Кубы, который славится своей агрессивной манерой ведения боя. Его скорость и нестандартные комбинации часто ставят соперников в тупик, и этот поединок станет для него отличной возможностью заявить о себе на международной арене.

— В принципе кубинцы и в частности Сото очень техничные парни, но мы тоже не кукурузу охраняем, мы оба идем и тренируемся постоянно, — заявил Сергеев. — Мы (со Свиридченковым) сейчас вот спустились с Приэльбрусья со сборной России: к первому этапу чемпионата мира готовимся. Мы готовы на 100%, и я уверен, что у нас немножечко отличие с кубинцами: у нас есть русский характер, такой дух, что мы идем до конца, мы можем сломать их бокс.

Отметим, что за боями в Йошкар-Оле будет наблюдать легенда мирового бокса Костя Цзю.