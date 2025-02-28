Свиридченков одержал победу в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бронзовый призер чемпионата РФ Игорь Свиридченков одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Рониэлем Иглесиасом. Поединок прошел вечером 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле.

В первом раунде боя россиянин несколько раз удачно попал по корпусу кубинца, однако уже в следующем отрезке Иглесиас произвел ответные атаки. В третьем раунде соперники активно обменивались ударами.

На протяжении заключительного отрезка боя оппоненты продолжили обмениваться атаками. Свиридченков попадал точнее, и ближе к концу раунда у кубинского бойца стало заметно небольшое рассечение. Судьи единогласным решением присудили победу российскому спортсмену.

В ходе прямой трансляции 27 февраля участники турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. Вес российского бойца составил 71 кг, а кубинца — 69,4 кг.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» 24 февраля Свиридченков назвал честью возможность выступить против Иглесиаса. По его словам, он наблюдал за боями спортсмена из Кубы с 12 лет. Россиянин также отметил, что готов к бою на все 100%.