Fox News узнал о просьбах украинцев о перезагрузке диалога Киева и Вашингтона
Украинцы просили о перезагрузке диалога после спора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, но вместо этого госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц попросили их покинуть Белый дом. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источники в Белом доме.
«Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолтц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).
В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах
На Западе назвали дипломатической катастрофой встречу Трампа и Зеленского. Корреспондент газеты The New York Times Питер Бейкер отметил, что в Белом доме никогда раньше не происходило ничего подобного. Посол Украины Оксана Макарова схватилась за голову во время перепалки двух президентов.