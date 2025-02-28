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Посол Украины схватилась за голову из-за перепалки Трампа и Зеленского

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Фото: TASS/Jacquelyn Martin
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Посол Украины Оксана Макарова схватилась за голову во время перепалки президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ее реакцию 28 февраля запечатлела на видео американская журналистка Кейтлан Колллинз.

Судя по лицу посла, в момент ссоры глав государств она находилась в недоумении, разочаровании и шоке.

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В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома между американским и украинским президентами произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Президент США заявил Зеленскому, что тот «не вправе диктовать, как Вашингтон должен себя чувствовать» по отношению к конфликту, потому как пытаются его решить. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые появятся только с американской стороны.

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