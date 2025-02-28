Посол Украины схватилась за голову из-за перепалки Трампа и Зеленского
Посол Украины Оксана Макарова схватилась за голову во время перепалки президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ее реакцию 28 февраля запечатлела на видео американская журналистка Кейтлан Колллинз.
Судя по лицу посла, в момент ссоры глав государств она находилась в недоумении, разочаровании и шоке.
В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома между американским и украинским президентами произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.
Президент США заявил Зеленскому, что тот «не вправе диктовать, как Вашингтон должен себя чувствовать» по отношению к конфликту, потому как пытаются его решить. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые появятся только с американской стороны.