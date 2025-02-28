Реклама
На Западе назвали дипломатической катастрофой встречу Трампа и Зеленского

Фото: REUTERS/Nathan Howard
Встреча в Белом доме президента США Дональда Трамп и украинского лидера Владимира Зеленского стала дипломатической катастрофой. Об этом 28 февраля заявил корреспондент британской газеты The Telegraph Роланд Олифанд.

«Дипломатическая катастрофа. По-другому это не описать», — приводит его слова Telegram-канал издания.

Корреспондент добавил, что никто не мог себе представить, чтобы Зеленский и Трамп кричали друг на друга.

«Это выходит за рамки худшего сценария», — подчеркнул Олифанд.

Корреспондент газеты The New York Times Питер Бейкер, в свою очередь, отметил, что в Белом доме никогда раньше не происходило ничего подобного.

«Еще никогда американский президент так не поучал лидера страны-союзника, не говоря о лидере воюющей страны. Я освещал работу Белого дома с 1996 года. За всё это время в Овальном кабинете такого не происходило в присутствии камер», — уточнил он.

Кроме того, телеканал Sky News назвал произошедшее абсолютным кошмаром для Европы, указав, что единственной выигрывающей стороной в данной ситуации является Россия.

«Для Украины и ее европейских партнеров то, что произошло, — абсолютный кошмар, единственный победитель здесь — Россия», — говорится в публикации.

Добро разжаловать: в США растет недовольство Зеленским
Почему у главы Украины рейтинг падает и внутри страны

В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома между американским и украинским президентами произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые появятся только с американской стороной.

