Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение
Россия в ходе переговоров в Стамбуле по вопросам нормализации работы дипломатических представительств России и США предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом 28 февраля сообщает МИД России.
«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится на сайте ведомства.
Российско-американские консультации в Турции проводились между директором департамента Северной Атлантики МИД России Александром Дарчиевым и заместителем заместителя госсекретаря США Сонатой Коултер.
Стороны также согласовали совместные шаги для обеспечения финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе, созданию условий для выполнения дипломатами своих обязанностей, и обсудили, как им преодолеть многочисленные «раздражители», доставшиеся в наследство от предыдущих администраций.
Переговоры представителей России и США в Стамбуле проходили 27 февраля и длились более шести часов, встреча касалась вопроса работы посольства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя событие, выразил надежду, что по итогам контактов станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на то, что переговоры и дальнейшие экспертные консультации будут способствовать укреплению доверия между двумя странами.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.