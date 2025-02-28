РФ и США провели конструктивные переговоры в Стамбуле. Что нужно знать

Россия и США провели в Стамбуле встречу по возобновлению нормальной работы посольств. Договоренность начать обсуждать этот вопрос была достигнута ранее на переговорах в Саудовской Аравии. В Госдепе США назвали разговор продуктивным. Что еще обсуждали стороны и в каком состоянии сейчас дипмиссии двух стран — в материале «Известий».

Что предшествовало встрече

• Еще до того, как 18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за долгое время встреча делегаций РФ и США на высоком уровне, госсекретарь Марко Рубио заявил, что нужно решить двусторонние проблемы, касающиеся работы посольств в Москве и Вашингтоне. По его словам, налаженные каналы связи помогут в обсуждении украинского урегулирования.

• На встрече в Саудовской Аравии стороны условились поскорее назначить послов и начать консультации по устранению ограничений на деятельность дипломатических представительств. Рубио подчеркнул, что восстановление нормальной работы посольств станет «следующим этапом» переговорного процесса двух стран.

• Госсекретарь также отмечал, что наладить работу можно «довольно быстро». По его словам, следует вести речь не только о назначении послов, но и расширении дипломатического корпуса и возобновлении работы консульств.

Как прошли переговоры в Стамбуле

• 26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что делегации России и США на следующий день проведут переговоры в Стамбуле. Посвящены они будут именно вопросу возвращения посольств к их нормальному функционированию. Другие темы обсуждать не планировалось. Состав делегаций при этом не раскрывался. По словам Лаврова, на ней соберутся «дипломаты высокого уровня, эксперты».

• Встреча была организована в резиденции генерального консула США в Стамбуле. Она состоялась в закрытом для прессы формате и продлилась в итоге 6,5 часа. По ходу встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в ней участвуют «представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения».

• Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по итогам переговоров будет предоставлена определенная информация. При этом он предложил «не забегать вперед». Когда встреча завершилась, ее участники покинули резиденцию без комментариев.

• Позднее Госдеп США сообщил, что дискуссия была конструктивной, обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий. Были подняты вопросы доступа к банковским и контрактным услугам, а также обеспечения устойчивого кадрового уровня посольства в Москве. В ведомстве отметили, что делегации возглавляли зампомощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер и директор Североатлантического департамента МИД РФ Александр Дарчиев. Они договорились провести повторную встречу, ее дата и место пока не определены.

В каком состоянии дипмиссии двух стран

• В настоящее время посольства США и России продолжают свою работу, однако в гораздо менее существенном масштабе, чем это было 10 лет назад. Дипломатический состав обеих дипмиссий сокращен, а ряд консульств был закрыт. Еще в 2016 году на фоне обвинений во вмешательстве в американские выборы администрация президента США Барака Обамы лишила аккредитации пять из шести почетных консулов РФ, а позже выслала 35 дипломатов.

• В 2017 году после очередного ужесточения санкций МИД РФ потребовал от Вашингтона, чтобы в России продолжило работать столько же американских дипломатов, сколько российских в США. Таким образом произошел одновременный отъезд 755 американцев, а корпус двух представительств с учетом консульств сократился до 455 человек. В дальнейшем США ужесточали требования и продолжали высылать российских дипломатов, на что осуществлялись зеркальные действия с российской стороны.

• Со временем было закрыто большинство консульских учреждений двух стран — американские в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а также российское в Сиэтле. Помимо посольств продолжают работать только генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне. Официально посол России в США пока не назначен, до октября 2024 году эту должность занимал Анатолий Антонов.

• К августу 2021 года штат американского посольства в Москве сократился до 120 человек, несмотря на сохранение разрешенной квоты в 455 человек. В связи с этим США отказались от выдачи почти всех видов виз, кроме дипломатических и срочных иммиграционных, предложив заявителям обращаться в дипмиссии в других странах. В 2024 году США закрыли российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке, так что выдача виз американским гражданам продолжается силами посольства и консульств.