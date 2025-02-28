Песков заявил о намерении РФ вести диалог со всеми странами с позиции уважения
Россия стремится выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и выгоды со всеми странами. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не только с Америкой, но со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, с какой позиции Москве имеет смысл выстраивать диалог с Вашингтоном.
27 февраля в Стамбуле завершились шестичасовые переговоры представителей РФ и США, касающиеся вопроса работы посольств двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на то, что переговоры и дальнейшие экспертные консультации будут способствовать укреплению доверия между двумя странами.
Путин, в свою очередь, заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.