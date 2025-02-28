Стало известно о состоянии пережившего нападение собак в Сочи ребенка
Самочувствие девятилетнего мальчика, на которого напали две домашние собаки в Сочи, в настоящий момент стало стабильным, однако всë еще остается тяжелым. Об этом 28 февраля сообщили в экстренных службах региона.
«Состояние ребенка, подвергшегося нападению собак в Сочи, стабилизировалось, но остается тяжелым и опасным», — цитирует собеседника ТАСС.
Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допросе он признал свою вину, добавив, что какое-то время не кормил животных и это могло повлиять на их агрессивное поведение.
Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные.