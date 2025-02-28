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Каждый десятый автомобиль в 2024 году был приобретен в рамках параллельного импорта

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россияне потратили на автомобили, привезенные по параллельному импорту, около 1,2 трлн рублей в 2024 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «ГТК Авто» (компания, работающая по параллельному импорту с 2022-го, входит в «ГТК Холдинг»).

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«Годом ранее эта сумма была на уровне 1,1 трлн рублей. Ее увеличение связано с совокупностью факторов: ростом стоимости самих машин, активизацией продаж в целом. В среднем каждый десятый автомобиль, зарегистрированный в России, был ввезен в рамках данной программы. Основной объем составили машины японских, корейских и немецких брендов», — отметили в компании.

В сегменте «люкс», по данным «ГТК Авто», лидирует Mercedes-Benz. В частности, повышенный спрос фиксировали на модели V-класса 300D LONG и GLS 450 4MATIC. На втором месте — BMW с моделями X5, X6 и X7. На третьем — Audi и Land Rover.

«Рыночные показатели будут дополняться более бюджетными марками: Geely, Li, Kia, Hyundai, Toyota, Mitsubishi и так далее. При этом Li и Geely являются абсолютными лидерами. На них приходится 12% и 11% соответственно, далее идет Toyota — 10%, затем Mercedes-Benz (7%) и BMW (6%)», — добавили в пресс-службе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заказ мод: каждая десятая иномарка в Россию попала по параллельному импорту

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