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В посольстве РФ сочли слишком мягким приговор по делу о нападении на генконсульство

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Фото: REUTERS/Manon Cruz
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Посольство России во Франции возмущено решением судебных властей в отношении лиц, совершивших нападение на генеральное консульство РФ в Марселе, и считает вынесенный приговор слишком мягким. Об этом 27 февраля сообщили «Известиям» в диппредставительстве.

«Вынесенный весьма мягкий приговор абсолютно не соответствует тяжести содеянного — по сути, попытки совершения террористического акта. Совершенно очевидно, что преступники преследовали цель взорвать стоянку со служебными автомобилями на территории российской дипломатической миссии», — сказано в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что никто из сотрудников генконсульства не пострадал «по счастливой случайности», хотя целью нападавших было поставить под прямую угрозу их жизнь и здоровье.

«Российская сторона вновь требует от французских властей надлежащего исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях <...> и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой», — отметили в дипведомстве.

Там также подчеркнули требование РФ принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений во Франции.

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе. Что известно

Судебное заседание по делу напавших на генконсульство России в Марселе состоялось днем 27 февраля. Перед судом предстали два гражданина Франции в возрасте 48 и 59 лет, накануне они признали свою вину. Суд приговорил их к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, также в течение пяти лет они не могут иметь и носить оружие.

Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Уточнялось, что неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у взрывов на территории генконсульства присутствуют все признаки теракта. Она потребовала от Франции провести скорейшие и исчерпывающие меры по расследованию инцидента. Позже Захарова заявила, что нападение на диппредставительство произошло из-за нагнетания Парижем ненависти по отношению к РФ.

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