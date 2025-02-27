Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Эксперт напомнил о возможности банков возвращать похищенные мошенниками деньги

Эксперт Каганов: банки могут возвращать людям похищенные деньги
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Банки обязаны возвращать людям похищенные деньги, если с их стороны не было сделано всё, чтобы предотвратить потерю. Об этом рассказал «Известиям» 27 февраля генеральный директор АРФГ Вениамин Каганов.

«По всем переводам они обязаны проверять операцию на наличие признаков мошенничества, в случае сомнения — приостанавливать ее до выяснения обстоятельств и проводить только в том случае, если они установили ее легальный характер либо от отправителя не поступило возражений», —объяснил эксперт.

Однако, по его словам, динамика возвратов средств говорит о том, что кредитные организации не успевают за мошенниками.

«В 2022 году кредитные организации возвратили клиентам 4,4% от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без их согласия (618,4 млн рублей). В 2023 году этот показатель вырос до 8,7% (1 378,8 млн рублей), а в 2024 году вернулся на уровень двухгодичной давности 4,5% (1,23 млн рублей). Притом что объем потерь граждан вырос в 1,7 раза, вряд ли можно говорить о том, что выявлять мошенников сегодня удается более эффективно», — уточнил он.

В то же время значительная доля ответственности лежит на гражданах, которые под давлением злоумышленников долгое время сами верят в то, что поступают правильно и полезно для себя. Именно так действует социальная инженерия, которая быстро развивается, заключил эксперт.

Платежом опасен: в РФ появились первые мошенничества с цифровым рублем
Среди методов злоумышленников — фишинг, спам, телефонные аферы и продажа поддельных накопителей

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что мошенники украли у россиян 27 млрд рублей в 2024 году. Это следует из данных Центробанка РФ. Объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025