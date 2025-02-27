Эксперт напомнил о возможности банков возвращать похищенные мошенниками деньги

Банки обязаны возвращать людям похищенные деньги, если с их стороны не было сделано всё, чтобы предотвратить потерю. Об этом рассказал «Известиям» 27 февраля генеральный директор АРФГ Вениамин Каганов.

«По всем переводам они обязаны проверять операцию на наличие признаков мошенничества, в случае сомнения — приостанавливать ее до выяснения обстоятельств и проводить только в том случае, если они установили ее легальный характер либо от отправителя не поступило возражений», —объяснил эксперт.

Однако, по его словам, динамика возвратов средств говорит о том, что кредитные организации не успевают за мошенниками.

«В 2022 году кредитные организации возвратили клиентам 4,4% от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без их согласия (618,4 млн рублей). В 2023 году этот показатель вырос до 8,7% (1 378,8 млн рублей), а в 2024 году вернулся на уровень двухгодичной давности 4,5% (1,23 млн рублей). Притом что объем потерь граждан вырос в 1,7 раза, вряд ли можно говорить о том, что выявлять мошенников сегодня удается более эффективно», — уточнил он.

В то же время значительная доля ответственности лежит на гражданах, которые под давлением злоумышленников долгое время сами верят в то, что поступают правильно и полезно для себя. Именно так действует социальная инженерия, которая быстро развивается, заключил эксперт.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что мошенники украли у россиян 27 млрд рублей в 2024 году. Это следует из данных Центробанка РФ. Объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%.