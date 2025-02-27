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Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина о двусторонних отношениях

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Фото: ТАСС/Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от российского лидера Владимира Путина о двусторонних отношениях и международной повестке. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Их встреча состоялась в Стамбуле в рамках официального визита российской делегации.

«Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — говорится в публикации на сайте.

Председатель СФ также поделилась с Эрдоганом состоявшимися в Анкаре контактами с представителями турецкого парламента и рассказала о достижении договоренности о совместной работе по вопросу продвижения реализации решений, которые были приняты президентами.

Матвиенко в том числе поблагодарила турецкого лидера за теплый прием делегации РФ.

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В Стамбуле днем 27 февраля также состоялись переговоры российской и американской делегаций по вопросу работы посольств. Встреча длилась более шести часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила — Россия рассчитывает, что переговоры и дальнейшие экспертные консультацию поспособствуют укреплению доверия между Москвой и Вашингтоном.

Путин, в свою очередь, отметил, что первые контакты с администрацией США вселяют надежду. По его словам, есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.

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