В Израиле 10 человек пострадали при наезде автомобиля на людей на остановке
В Израиле как минимум 10 человек пострадали после того, как автомобиль совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке на шоссе № 65 возле населенного пункта Пардес-Ханы. Об этом 27 февраля сообщает портал Ynet.
«Число пострадавших в результате тарана на перекрестке Каркур возросло до 10 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом состоянии, другие два человека — в состоянии средней степени тяжести. Остальные пятеро пострадавших получили легкие ранения. Все люди доставлены в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.
Радио Kan добавляет, что автомобиль заехал на тротуар, сбил группу людей, потом проехал еще несколько километров и врезался в машину полиции. После этого злоумышленник попытался скрыться, но вскоре был настигнут правоохранителями и ликвидирован. Им оказался 50-летний палестинец, нелегально находившийся в стране.
Ранее, 20 января, три автобуса взорвались в окрестностях израильского города Тель-Авив, пострадавших не было. Уточняется, что в попытке теракта было запланировано взорвать одновременно пять автобусов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу же распорядился провести мощную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров. Национальной полиции было дано распоряжение усилить превентивную деятельность в городах страны против возможных террористических атак.