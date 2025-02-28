Авиазалеты: ООН фиксирует беспилотники и истребители ЦАХАЛ над Ливаном

Миротворцы ООН в Ливане ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства со стороны Израиля, главным образом с использованием беспилотников, но также и истребителей. Об этом «Известиям» заявили в офисе миротворческих сил. Израиль не сообщил миссии ООН, как долго ЦАХАЛ намерена оставаться на ливанской территории. Полный вывод израильской армии и усиленное развертывание ливанской на юге, по мнению миссии, ключевое условие долгосрочного мира. Срок временного прекращения огня истек 18 февраля. Как «Хезболла» реагирует на нарушения режима — в материале «Известий».

Вывод израильских войск из Ливана

Миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) ежедневно фиксируют нарушения его воздушного пространства со стороны израильской армии, сообщили «Известиям» в офисе миротворческой миссии.

— ЦАХАЛ не сообщила ВСООНЛ, как долго они планируют оставаться на ливанской территории. Силы ООН продолжают верить, что полный вывод израильских сил с ливанской территории и активное развертывание ливанских ВС для обеспечения запрета на незаконное оружие к югу от реки Литани — фундаментальные условия для долгосрочного мира, — добавили в миротворческой миссии. — С 18 февраля ВСООНЛ продолжает фиксировать ежедневные нарушения воздушного пространства израильскими войсками. Большинство из них — посредством БПЛА, но иногда мы также наблюдаем истребители в воздушном пространстве южного Ливана.

В последние недели миротворцы обнаружили и извлекли десятки неразорвавшихся бомб и оружия, в основном вблизи «голубой линии».



— Мы сосредоточены на открытии дорог, чтобы миротворцы и ливанская армия могли безопасно передвигаться и патрулировать, но работа, которую мы делаем, также поможет гарантировать, что гражданские лица смогут безопасно вернуться в свои деревни, — сказали в офисе.



Там отметили, что продолжающееся присутствие израильских солдат — «явное нарушение резолюции СБ ООН 1701, так же как присутствие незаконного оружия». В ночь на 27 ноября 2024 года после года взаимных обстрелов между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» вступил в силу режим прекращения огня. Еврейское государство должно было в течение 60 дней вывести свои силы с юга страны.

27 января стало известно о продлении перемирия до 18 февраля. Согласно сделке, вывод ЦАХАЛ должен был проходить постепенно и синхронно с размещением в южных районах ливанской армии. Однако этот процесс зависит от выполнения ряда условий, главное из которых — разоружение шиитского движения «Хезболла».



По истечении срока перемирия ЦАХАЛ сохранила присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана вдоль израильской границы, что вызывает возмущение у Бейрута. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее говорила «Известиям», что вывод израильских войск может быть отложен, если власти Ливана не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в приграничных районах.

Справка «Известий» Временные силы ООН, численность которых составляет примерно 10,5 тыс. человек, дислоцируются в зоне разграничения ливано-израильской границы с 1978 года. Первоначальный мандат миссии заключался в подтверждении вывода израильских войск с юга Ливана, восстановлении власти его правительства на юге страны. Впоследствии ООН определила 120-километровую временную зону ливано-израильской границы, известную как «голубая линия» (названа так в честь цвета касок миротворцев).

Готовность «Хезболлы» к сопротивлению

Тем временем в Бейруте 23 февраля прошли похороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его соратника Хашема Сафи ад-Дина, убитых Израилем 27 сентября и 4 октября прошлого года соответственно. Прощальная церемония стала крупнейшим мероприятием движения после вооруженного противостояния с Израилем. Несмотря на ослабление позиций «Хезболлы» в политическом и военном плане, похороны продемонстрировали, что шиитское движение сохраняет поддержку внутри страны. Толпы людей с его флагами заполнили 80-тысячный стадион в Бейруте.



Ливанский народ и сопротивление отвергают попытки Израиля сохранить присутствие на юге страны, отметил «Известиям» профессор Ливанского университета Джамаль Ваким. По его словам, «Хезболла» будет продолжать борьбу до тех пор, пока не прекратятся нарушения со стороны еврейского государства.



Генсек «Хезболлы» Наим Касем в речи, транслируемой на стадионе, заверил, что движение не откажется от принципов своих предшественников. По его словам, ответственность за освобождение ливанских территорий теперь лежит на ливанском государстве, при этом он оставил за «Хезболлой» право на военные действия, если ситуация потребует.

Касем заявил, что прекращение огня в ноябре было продуманным шагом, а нынешний этап борьбы потребует новых методов. При этом он подчеркнул: «модель сопротивления» остается в силе, и Ливан не сможет добиться суверенитета «без окончательного изгнания» израильских сил. Новый лидер «Хезболлы» дал понять, что движение намерено сосредоточиться на дипломатических усилиях по вытеснению Израиля, одновременно сохраняя боеготовность.

Высокопоставленные иранские представители, прибывшие на похороны в Бейрут, также выступили с резкими заявлениями. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Ливан обязан своей стабильностью и безопасностью «Хезболле» и народу страны. Он подчеркнул, что Тегеран готов поддерживать Ливан в укреплении его развития и безопасности.



Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что церемония прощания стала демонстрацией силы не только «Хезболлы», но и всей «оси сопротивления». По его мнению, попытки ослабить «Хезболлу» и ее союзников обречены на провал.



Несмотря на то что экономический кризис и усталость населения от многолетнего конфликта могут подорвать поддержку движения, у «Хезболлы» есть ключевое преимущество: отсутствие реальной альтернативы и продолжающаяся оккупация израильскими силами ливанских территорий. В условиях, когда государственные институты слабы, а другие политические силы не способны предложить эффективное сопротивление ЦАХАЛ, движение сохраняет свою значимость для определенных групп населения.



Израильская оккупация остается центральным элементом риторики «Хезболлы». Отсрочка вывода Израилем своих войск позволяет шиитскому движению продолжать позиционировать себя как единственную силу, способную защитить страну. Даже несмотря на рост критики внутри Ливана.